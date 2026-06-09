إعلام الأسرى: إدارة سجن الدامون تصادر ملابس الصلاة الخاصة بالأسيرات الفلسطينيات

أفادت مؤسسة إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة سجن الدامون الإسرائيلي صادرت معظم التنانير وثياب الصلاة الخاصة بالأسيرات الفلسطينيات، في خطوة قالت إنها تمس بحقوقهن الدينية وتحدّ من قدرتهن على ممارسة شعائرهن داخل المعتقل.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي أن الأسيرات يواجهن صعوبات متزايدة في أداء الصلاة بعد مصادرة هذه الملابس، في ظل غياب أي مبررات واضحة لهذا الإجراء، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً لحقوقهن الأساسية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التضييقية التي تتعرض لها الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار ظروف اعتقال وصفتها بالقاسية، تشمل نقص كميات الطعام ورداءة بعض الوجبات، إلى جانب محدودية مواد التنظيف وحرمان عدد من الأسيرات من احتياجاتهن الأساسية.

وأضافت المؤسسة أن الأسيرات يشتكين كذلك من استمرار سياسة الإهمال الطبي وتأخر الاستجابة لاحتياجاتهن العلاجية، فضلاً عن تعرض بعضهن لإجراءات عقابية وممارسات تضييقية تزيد من معاناتهن النفسية والمعيشية داخل المعتقل.

وأكدت أن هذه الانتهاكات تتزامن مع تصاعد الشكاوى المتعلقة بأوضاع الأسيرات في السجون، وسط مطالبات متواصلة بتوفير الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية والمعيشية، وضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية دون قيود.

وطالبت مؤسسة إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية الدولية والجهات المعنية بشؤون الأسرى بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الانتهاكات بحق الأسيرات، وإعادة ملابس الصلاة المصادرة، وضمان احترام حقوقهن الدينية والإنسانية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويقبع في سجون الاحتلال عشرات الأسيرات الفلسطينيات في ظروف اعتقالية تثير قلق المؤسسات الحقوقية، التي تؤكد استمرار تعرضهن لإجراءات عقابية وانتهاكات تمس مختلف جوانب حياتهن اليومية داخل المعتقلات.