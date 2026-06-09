"بن غفير" ينتقد إيطاليا بعد فتح تحقيق بشأن "أسطول الصمود"

أفاد مصدر قضائي بأن الادعاء العام في إيطاليا فتح تحقيقًا بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على خلفية التعامل مع نشطاء "أسطول الصمود" الذي كان متجهًا إلى قطاع غزة وتم اعتراضه الشهر الماضي.

ورد بن غفير على الخطوة الإيطالية بانتقاد حاد، معتبرًا أن الدولة الأوروبية أصبحت تتبنى مواقف متقلبة تجاه إسرائيل.

وقال إن بلاده "ليست هدفًا لحملات يقودها مؤيدون للإرهاب"، على حد تعبيره، متهمًا جهات مختلفة بترويج ادعاءات كاذبة ضد القوات الإسرائيلية.

وأضاف، وفق ما نقله موقع "واينت" العبري، أن التحقيق لن يؤثر على مواقفه، مؤكدًا استمراره في دعم الجنود الإسرائيليين والدفاع عن سياسات حكومته.