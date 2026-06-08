اختراق بيانات غزة يضع برنامج الأغذية العالمي تحت المساءلة

لم يعد الحديث عن اختراق قواعد البيانات الإنسانية في قطاع غزة مجرد قضية تقنية تتعلق بأمن المعلومات، بل بات ملفا يمس بصورة مباشرة أمن وحياة مئات آلاف الأسر الفلسطينية.

وكشف اختراق استهدف قاعدة بيانات مرتبطة ببرنامج الأغذية العالمي عن معلومات شخصية تخص نحو 600 ألف أسرة فلسطينية، أي ما يقارب مليوني شخص، في واحدة من أكبر حوادث تسريب البيانات التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وتضمنت البيانات المكشوفة أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم وأرقام هواتفهم، إلى جانب معلومات ترتبط بمواقع الإقامة أو النزوح.

وفي الظروف الطبيعية قد يُنظر إلى مثل هذا التسريب باعتباره انتهاكا للخصوصية وحقوق الأفراد الرقمية، إلا أن الواقع في غزة يجعل المسألة أكثر تعقيدا وخطورة، نظرا لارتباط هذه البيانات بأماكن وجود السكان وتحركاتهم اليومية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

بيانات عالية الحساسية

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الاختراق طال بيانات ذات حساسية عالية تشمل معلومات تعريفية واتصالية يمكن أن تسمح برسم صورة شبه كاملة عن الأسر المستفيدة من المساعدات.

فإلى جانب الأسماء وأرقام الهوية، تضم هذه السجلات وسائل الاتصال بالعائلات ومواقع الخيام أو أماكن الإقامة الحالية، فضلا عن معلومات مرتبطة بالعلاقات الأسرية وأنماط المعيشة والاحتياجات الإنسانية.

وفي بيئة شديدة الهشاشة مثل غزة، تكتسب هذه البيانات قيمة تتجاوز بعدها الإداري لتصبح معلومات ذات أبعاد أمنية مباشرة.

كما تثير الحادثة تساؤلات بشأن إجراءات إدارة المخاطر والاستجابة للاختراقات داخل المؤسسات الإنسانية الدولية. فبحسب المعلومات المتداولة، لم يكن قد أُجري تقييم شامل للمخاطر المحتملة حتى وقت إبلاغ المتضررين بالحادثة.

ويأتي ذلك في وقت توصي فيه المعايير الدولية الخاصة بحماية البيانات بالإخطار عن حوادث الاختراق خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من اكتشافها، بما يمنح المتضررين فرصة لاتخاذ إجراءات احترازية مبكرة للتقليل من الأضرار المحتملة.

وتزداد خطورة الواقعة في السياق الفلسطيني بالنظر إلى الجدل الدائر منذ سنوات حول حماية البيانات الإنسانية ومنع وصولها إلى أطراف النزاع.

فمنذ عام 2025، أثارت متطلبات إسرائيلية مرتبطة باستمرار عمل المنظمات الإنسانية مخاوف واسعة بشأن مشاركة البيانات الشخصية للمستفيدين. ورفضت منظمات دولية عدة، من بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام، تلك المطالب، مؤكدة أن تسليم المعلومات الخاصة بالمدنيين قد يعرّض حياتهم للخطر ويقوض المبادئ الأساسية للعمل الإنساني.

ومن هنا فإن البيانات التي سعت تلك المنظمات إلى حمايتها هي نفسها تقريبا البيانات التي كشف عنها في هذا الاختراق، الأمر الذي يجعل التعامل مع الحادثة بوصفها مجرد خلل تقني أمرا غير كاف لفهم تداعياتها الحقيقية.

دعوة للإفصاح

وفي أعقاب الكشف عن الحادثة، طالب مركز "حملة" برنامج الأغذية العالمي باعتماد أعلى درجات الشفافية والإفصاح بشأن ملابسات الاختراق، مؤكدا ضرورة توضيح الظروف التي أدت إلى كشف معلومات حساسة تتعلق بمئات آلاف الفلسطينيين.

وشدد المركز على أهمية محاسبة أي جهة أو طرف ثبت تقصيره في تطبيق معايير الحماية المطلوبة للبيانات الشخصية، خاصة أن المعلومات المسربة تضمنت عناصر تعريفية ومكانية شديدة الحساسية.

كما دعا المركز إلى نشر رواية واضحة ومتكاملة حول تفاصيل الحادثة، تشمل موعد وقوع الاختراق وكيفية اكتشافه والآليات التي اتُّبعت لإبلاغ المتضررين.

وطالب كذلك بتوضيح طبيعة البيانات الجغرافية التي تم جمعها أو كشفها، بما يساعد على إجراء تقييم واقعي للمخاطر المترتبة على الحادثة، إضافة إلى تكليف جهة مستقلة بإجراء تحقيق شامل بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لضمان النزاهة والشفافية.

وطالب المركز أيضا بوضع خطة استجابة متكاملة تتضمن تقييمًا معلنا للأضرار المحتملة وتوفير آليات آمنة لإعادة التسجيل للمستفيدين واتخاذ خطوات عملية للحد من انتشار البيانات أو إساءة استخدامها مستقبلا.

كما شدد على ضرورة اعتماد سياسة أكثر صرامة لحماية البيانات تقوم على مبدأ تقليل جمع المعلومات الشخصية إلى الحد الأدنى الضروري، وعدم الاحتفاظ بالبيانات الحساسة إلا في الحالات التي تفرضها متطلبات العمل الإنساني بشكل مباشر.

من جانبه، يرى المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع أن مصدر القلق لا يكمن فقط في وقوع الاختراق، بل في الكيفية التي جرى التعامل بها مع الحادثة بعد اكتشافها.

فالمعلومات المتداولة تشير إلى أن البرنامج قام بإبلاغ المستفيدين المتضررين وأوقف المنصة المتأثرة، إلا أن الإخطار جاء بعد فترة زمنية أثارت العديد من التساؤلات حول سرعة الاستجابة وحجم الإجراءات الوقائية التي اتُّخذت خلال تلك الفترة.

ويشير مشعشع إلى أن تقارير صحفية متخصصة تحدثت عن وجود فارق زمني تجاوز الأسبوعين بين وقوع الاختراق وإبلاغ المستفيدين به، وهو ما يطرح أسئلة مشروعة حول مدى الالتزام بالممارسات الدولية المعتمدة في إدارة حوادث الأمن السيبراني.

وتزداد أهمية هذا التساؤل عندما يتعلق الأمر بسكان يعيشون أصلا في ظروف حرب ونزوح دائم، حيث يمكن لأي معلومة مسربة أن تحمل تبعات تتجاوز الأثر الرقمي المعتاد.

كما يلفت الانتباه إلى غياب الإفصاح العلني الواضح من خلال المنصات الإعلامية الرسمية للبرنامج، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، رغم أن المتضررين الأساسيين من الحادثة هم فلسطينيون يعتمدون بشكل مباشر على خدمات المساعدات الإنسانية.

ويطرح هذا الغياب تساؤلات حول أسباب عدم إصدار بيان تفصيلي يوضح للرأي العام طبيعة ما جرى والإجراءات التي اتُّخذت لمعالجة تداعياته وطمأنة المستفيدين.

وأشار إلى أن هذه الحادثة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول إدارة البيانات داخل القطاع الإنساني عالميا، "فمع توسع المنظمات الدولية في استخدام الأنظمة الرقمية لتسجيل المستفيدين وتوزيع المساعدات أصبحت الحاجة ملحة لتطوير معايير أكثر صرامة في الحماية والمساءلة والشفافية".

وتجدر الإشارة إلى أن الأثر الحقيقي لمثل هذه الحوادث لا يقاس فقط بعدد السجلات التي تم الوصول إليها، بل بحجم القلق وانعدام الثقة الذي تتركه لدى مجتمعات تعيش أصلا تحت ضغط الحرب والتشريد والخوف المستمر، وتجبر على مشاركة بياناتها الشخصية مقابل الحصول على أبسط مقومات البقاء.