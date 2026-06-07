الحضري. يتصدر .. رونالدو سيدخل قائمة أكبر اللاعبين سنًا في كأس العالم

مع كل بطولة جديدة، ينجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في العثور على رقم تاريخي جديد يضيفه إلى سجله الحافل، ويبدو أن كأس العالم 2026 لن تكون استثناءً.

ففي حال ظهوره مع منتخب البرتغال في النسخة المقبلة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيدخل رونالدو البطولة بعمر 41 عاماً و126 يوماً، ليصبح رابع أكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم، وفق السجلات التاريخية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ورغم أن قائد البرتغال سيقترب من قمة قائمة المعمرين في المونديال، فإن الصدارة لا تزال عربية خالصة، ويحملها الحارس المصري عصام الحضري الذي دوّن اسمه بأحرف من ذهب خلال مونديال روسيا 2018، عندما أصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ البطولة بعمر 45 عاماً و161 يوماً.

ولم تكن مشاركة الحضري مجرد ظهور رمزي في سجل الأرقام، بل جاءت في مباراة مصر أمام السعودية، حيث تصدى لركلة جزاء وقدم أداءً لافتاً أكد أن العمر لم يكن عائقاً أمام المنافسة على أكبر مسرح كروي في العالم.

الحضري أولاً.. ورونالدو يزاحم الأساطير

وتكشف القائمة التاريخية لأكبر اللاعبين سناً في كأس العالم عن هيمنة أسماء صنعت تاريخ اللعبة على امتداد عقود طويلة.

ويتصدر الحضري الترتيب، يليه الحارس الكولومبي فريد موندراجون الذي شارك في مونديال البرازيل 2014 بعمر 43 عاماً وثلاثة أيام، ثم الأسطورة الكاميرونية روجيه ميلا الذي ظهر في مونديال الولايات المتحدة 1994 بعمر 42 عاماً و39 يوماً.

أما رونالدو، ففي حال مشاركته رسمياً في نسخة 2026، فسيتقدم مباشرة إلى المركز الرابع، متجاوزاً أسماء كبيرة مثل الإيرلندي الشمالي بات جينينغز، والإنجليزي بيتر شيلتون، والإيطالي دينو زوف، وجميعهم ارتبطوا بدور الحارس الذي عادة ما يتيح للاعبين الاستمرار لفترات أطول.

تحدي الزمن

وبعيداً عن ترتيب أكبر المشاركين سناً، يواصل رونالدو خوض معركته الخاصة مع الزمن، محافظاً على حضوره في أعلى مستويات اللعبة بعد أكثر من عقدين من ظهوره الدولي الأول.

وكان قائد البرتغال قد أصبح بالفعل أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل أهدافاً في خمس نسخ مختلفة من البطولة، وهو إنجاز غير مسبوق يعكس استمراريته الاستثنائية على أعلى مستوى.

ومع اقتراب موعد مونديال 2026، تتجه الأنظار إلى إمكانية ظهوره في النسخة السادسة من البطولة، وهو رقم لم يسبق لأي لاعب أن حققه في تاريخ كأس العالم، وقد يجد إلى جانبه في هذا السباق غريمه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أكثر من مجرد رقم

وإذا كان رونالدو قد اعتاد تحطيم الأرقام التهديفية طوال مسيرته، فإن مشاركته المحتملة في كأس العالم المقبلة تحمل بُعداً مختلفاً، يتعلق بالقدرة على البقاء والمنافسة وسط أجيال متعاقبة من النجوم.

وبينما يبقى رقم الحضري صامداً في صدارة قائمة أكبر اللاعبين سناً في تاريخ المونديال، يقترب رونالدو من كتابة فصل جديد في سجلات البطولة، مؤكداً مرة أخرى أن رحلته مع الأرقام القياسية لم تصل إلى نهايتها بعد.