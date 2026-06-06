ممثل حماس يزور عميد مسجد الجزائر الأعظم

زار ممثل الحركة في الجزائر الدكتور يوسف حمدان، اليوم الجمعة، عميد مسجد الجزائر الأعظم الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني، في إطار تثمين الدور الجزائري الداعم للقضية الفلسطينية، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجزائر بفلسطين.

وأشاد حمدان خلال اللقاء بالمواقف الجزائرية الثابتة، الرسمية والشعبية، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مثمناً الجهود التي تبذلها الجزائر في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل، إلى جانب دور المؤسسات الدينية والعلمية في تعزيز الوعي بقضايا الأمة وترسيخ قيم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

كما أكد الجانبان متانة الروابط التي تجمع الشعبين الجزائري والفلسطيني، وضرورة مواصلة العمل المشترك لتعزيز حضور القضية الفلسطينية في الوعي العربي والإسلامي، باعتبارها قضية مركزية للأمة.

وفي ختام الزيارة، أهدى حمدان عميد مسجد الجزائر زجاجة من زيت الزيتون المبارك من إحدى أشجار الزيتون في مدينة القدس المحتلة، وصورة للمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى مجموعة من الكتب التي تتناول تاريخ الأرض المقدسة ومكانتها الدينية والحضارية، في لفتة رمزية تعكس ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته، وتقديراً للمواقف الجزائرية الأصيلة في نصرة فلسطين وقضيتها العادلة.