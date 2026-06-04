إيران تستهدف قواعد أمريكية بالكويت والبحرين والقيادة الوسطى ترد

شهدت منطقة مضيق هرمز وخليج عمان تصعيداً عسكرياً خطيراً وتبادلاً للهجمات بين إيران والولايات المتحدة؛ حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية دقيقة ومكثفة طالت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في الكويت، إلى جانب استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقواعد جوية أخرى في المنطقة بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأوضح الحرس الثوري أن هذه الضربات جاءت رداً على هجمات أمريكية استهدفت ليلاً ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، وبرج اتصالات تابع للحرس الثوري جنوبي جزيرة قشم، مؤكداً أن البحرية الإيرانية استهدفت أيضاً سفينة "بانايا" المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل بالصواريخ.

من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها استهدفت بصاروخ ناقلة نفط كانت متجهة إلى جزيرة خارك الإيرانية. وتزامن ذلك مع إعلان وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم، فيما أكد الجيش الكويتي تعرض أراضيه لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران استهدفت سفينة عسكرية أمريكية تضم "مركز قيادة وسيطرة" أثناء اقترابها من المياه الإقليمية الإيرانية في خليج عُمان، وهو ما نفته القيادة المركزية الأمريكية جملة وتفصيلاً.