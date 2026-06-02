جمال طواهري: مأساة غزة اختبار قاسٍ للضمير الإنساني والأمة

أكد الباحث والكاتب الجزائري جمال طواهري أن ما يعيشه سكان غزة اليوم يمثل واحدة من أشد الموبقات التي يمكن أن تواجهها الإنسانية، وأن حجم المعاناة يفوق قدرة العقل على التصور، وقوة القلب على الاحتمال. وأضاف طواهري أن الأمة لو كانت حيّة بالفعل، لكان من الواجب على الرجال والنساء تعليق حياتهم اليومية ووقف راحتهم الشخصية، حتى تعود الحياة لغزة كسائر الشعوب، وأن يعيش أهلها بكرامة وأمان.

وشدد طواهري على أن القلوب التي لم تحركها دماء غزة لن تتحرك لاحقًا أمام دماء أي إنسان آخر، وأن ضياع الضمائر وموت الحس الإنساني يؤدي إلى استمرار المعاناة بلا توقف.

وأكد أن إيقاظ العقول وتحريك الضمائر ليس نصرة للآخرين فحسب، بل هو أول فعل يستفيد منه الإنسان لنفسه، حيث أن فعل الخير الآن، في أوج السعة والرفاهية، أفضل ملايين المرات من أن يُترك للآخرين القيام به في المستقبل، حين يفوت الأوان