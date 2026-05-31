الفصائل: العدوان الصهيوني على غزة يكشف سياسة ممنهجة لإخضاع الشعب

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية استمرار العدو الصهيوني في حربه المسعورة على قطاع غزة، عبر القتل والاغتيالات واستهداف رجال الشرطة، والمجازر، والحصار الظالم، وتصاعد سياسة التجويع والضغط العسكري الدائم لإبقاء القطاع في حالة إنهاك مستمرة.

وقالت إن ذلك يكشف عن سياسة صهيونية ممنهجة تهدف لإخضاع شعبنا ودفعه للهجرة، واستغلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار للتهرب من تنفيذ الالتزامات.

وأضافت الفصائل أن ما يمارسه العدو من فاشية وإجرام يشكل انقلاباً على التفاهمات الدولية، مؤكدة أن خريطة ميلادينوف لإدارة غزة تمثل ابتزازاً سياسياً وإنسانياً وربط المساعدات بنزع سلاح المقاومة، بما يعمق الانقسام ويهدد بتفجير صراع داخلي يخدم العدو.

وأكدت الفصائل على ضرورة أن تنحاز لجنة التكنوقراط لمصالح شعبنا ورفض كافة مخططات العدو الصهيوني، ورفض استخدام مجلس السلام كغطاء لإعادة هندسة واقع غزة عبر صيغ إدارية وأمنية تخدم العدو الصهيوني