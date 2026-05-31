أزمة الدواء تهدد حياة آلاف المرضى والأطفال في غزة

أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، نداء استغاثة عاجل جراء التدهور الخطير والنقص الحاد في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية، مؤكدة أن هذا العجز بات يهدد حياة الآلاف من المرضى والمصابين بشكل مباشر مع استمرار تشديد القيود والحصار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن أزمة المستهلكات الطبية وضعت مئات المرضى على حافة كارثة حقيقية؛ إذ بات نحو 250 مريضاً يعانون من الفشل الكلوي مهددين بالحرمان الكامل من جلسات الغسيل الدوري نتيجة النفاد التام لمحلول الـ (Bibag) الحيوي. وفي السياق ذاته، يواجه 8 أطفال من مرضى الفشل الكلوي خطراً مماثلاً بتوقف جلساتهم العلاجية بسبب عدم توفر الفلاتر الطبية المخصصة لفئتهم العمرية.

ولم تتوقف المعاناة عند مرضى الكلى، بل امتدت لتطال شريحة واسعة من أصحاب الأمراض المزمنة؛ حيث حذرت الصحة من أن غياب حقن "الأنسولين" يفاقم المضاعفات الصحية المعقدة لـ 11 ألف مريض سكري في القطاع. كما يواجه 110 من مرضى "الهيموفيليا" (سيولة الدم) أوجاعاً مضاعفة وأخطاراً صحية جسيمة نتيجة فقدان علاج (VACTOR) الضروري لإنقاذ حياتهم وتخفيف آلامهم اليومية.

وفي ختام بيانها، وجهت وزارة الصحة مناشدة عاجلة إلى كافة المؤسسات الدولية، والمنظمات الإنسانية، والجهات المعنية، بضرورة التدخل الفوري لتعزيز قوائم الأرصدة الدوائية المتهالكة، وإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة لوقف هذا التدهور الإنساني المتسارع.