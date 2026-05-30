صحيفة "الغارديان": مخطط قضم 70% من غزة يهدد استراتيجية ترمب

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً سلطت فيه الضوء على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أمر فيها ببسط السيطرة العسكرية على 70% من مساحة قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تنسف فرص استقرار الهدنة الهشة وتدفع نحو انفجار الأوضاع مجدداً.

وأوضح التقرير، استناداً إلى آراء خبراء سياسيين، أن هذا المخطط الإسرائيلي يمثل ضربة قاضية للخطط والرؤى التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة، فضلاً عما يسفر عنه من تعميق للأزمة الإنسانية وحصار المدنيين في مساحات تفتقر لأدنى مقومات الحياة، ما يعد بمثابة "حكم بالإعدام" على قطاع عريض من السكان.

في السياق ذاته، لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادر تحليلية داخل إسرائيل، إلى أن نتنياهو يحاول عبر تصعيد العمليات الميدانية وتوسيع رقعة التوغل صرف أنظار الشارع الإسرائيلي عن الأزمات السياسية والملفات الانتخابية المعقدة التي تلاحقه داخلياً وخارجياً.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي قضم أراضي القطاع وتحويل إجراءات الفصل العسكري المؤقتة، مثل "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي"، إلى حدود جغرافية دائمة تمنع عودة النازحين وتجبر مئات آلاف الفلسطينيين على التكدس في مخيمات ومراكز إيواء ضيقة ومكتظة تعادل أقل من نصف المساحة الكلية لقطاع غزة.