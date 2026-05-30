"هذه أيام مظلمة للصحافة".. جائزة عالمية تُهدى إلى صحافيي غزة

في قاعة احتفال فاخرة بمدينة نيويورك، وبين أضواء الكاميرات وتصفيق الحضور، صعد الصحفي وصانع الأفلام الوثائقية الأمريكي جوش راشينغ إلى منصة التتويج لتسلّم إحدى أرفع الجوائز الصحافية في العالم. لكنّ كلماته لم تتجه نحو الإنجاز الشخصي أو النجاح المهني، بل عبرت آلاف الكيلومترات نحو غزة، حيث يواصل الصحفيون العمل تحت القصف والدمار.

حصل جوش راشينغ وفريق برنامج "فولت لاينز" على جائزة "إيمي للأخبار والأفلام الوثائقية" لعام 2026 عن فيلم "أطفال تحت النار"، وهو عمل وثائقي يوثق شهادات أطباء أمريكيين عملوا في قطاع غزة وشاهدوا عن قرب آثار الحرب على الأطفال.

وبدلاً من الاحتفاء بالجائزة، اختار راشينغ أن يحوّل لحظة التكريم إلى رسالة تضامن مع الصحفيين الفلسطينيين الذين دفعوا حياتهم ثمناً لنقل الحقيقة. وقال في كلمته: "هذه أيام مظلمة للصحافة"، مؤكداً أن الجائزة لا يمكن فصلها عن الواقع الذي يعيشه الصحفيون في غزة.

وأشار إلى أن كثيراً من الصحفيين الفلسطينيين واصلوا عملهم رغم المخاطر الهائلة، موثقين الأحداث لحظة بلحظة، فيما استشهد عدد كبير منهم أثناء أداء واجبهم المهني.

وحمل فيلم "أطفال تحت النار" شهادات صادمة لأطباء ومتطوعين تحدثوا عن الإصابات التي لحقت بالأطفال في غزة، وعن الظروف الإنسانية القاسية التي عاينوها خلال عملهم داخل المستشفيات والمراكز الطبية.

وجاء إهداء الجائزة لصحافيي غزة بمثابة اعتراف دولي بالدور الذي أداه الإعلاميون الفلسطينيون في توثيق الحرب، رغم فقدانهم الأمان والمعدات وأحياناً أفراداً من عائلاتهم. وبينما كانت الأضواء مسلطة على منصة الجوائز في نيويورك، أعاد راشينغ الأنظار إلى أولئك الذين يحملون الكاميرا والدفتر في شوارع غزة المدمرة، حيث تتحول الصحافة من مهنة إلى شهادة حية على الألم الإنساني.

وفي وقت تتزايد فيه المخاطر التي تواجه العاملين في المجال الإعلامي داخل القطاع، بدت كلمات راشينغ رسالة واضحة مفادها أن الحقيقة التي يكتبها الصحفيون الفلسطينيون لا تزال تصل إلى العالم، وأن أسماءهم وتضحياتهم حاضرة حتى في أكبر المحافل الإعلامية الدولية.