غزة بين الإعمار والوصاية: ورقة نقدية ترصد التحولات الدولية بعد القرار 2803

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة بحثية جديدة للباحث إبراهيم الحواجري بعنوان: “غزة بين إعادة الإعمار وإعادة الهندسة السياسية: قراءة نقدية في إحاطة ملادينوف أمام مجلس الأمن”.

وتتناول الورقة التحولات الدولية المتسارعة المتعلقة بقطاع غزة، مؤكدة أن المقاربة الدولية الحالية لا تقتصر على ملف إعادة الإعمار، بل تمتد إلى إعادة تشكيل البيئة السياسية والأمنية الفلسطينية.

وتشير الدراسة إلى أن إحاطة نيكولاي ملادينوف أمام مجلس الأمن بتاريخ 21 مايو 2026 ربطت بشكل مباشر بين تدفق التمويل الدولي إلى غزة وبين نزع سلاح فصائل المقاومة، في إشارة إلى أن عملية الإعمار مرهونة بترتيبات سياسية وأمنية جديدة.

كما توضح الورقة أن القرار 2803 الصادر في نوفمبر 2025 أسّس لنمط غير مسبوق من الوصاية الدولية عبر ما يُعرف بـ”مجلس السلام”، الأمر الذي يثير مخاوف من تحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى ملف أمني وإنساني يخضع للإدارة الدولية.

ورصدت الدراسة أربعة مخاطر استراتيجية رئيسية، أبرزها: تراجع مفهوم السيادة الوطنية، واختزال المقا.ومة في إطار أمني، وفصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني، إضافة إلى إعادة تعريف الشرعية السياسية الفلسطينية وفق مقاربات دولية جديدة.

وأكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن إصدار هذه الورقة يأتي ضمن جهوده البحثية والإعلامية الهادفة إلى تقديم قراءة نقدية معمقة للتحولات الجارية، والدفع نحو بلورة رؤية وطنية موحدة تربط إعادة الإعمار بالحقوق السياسية والسيادة الوطنية، وتحول دون تكريس الترتيبات الانتقالية كواقع دائم