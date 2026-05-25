أسماء 5 من أسرى غزة أفرح عنهم الاحتلال اليوم

أفرجت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، مساء الاثنين، عن خمسة أسرى من قطاع غزة، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم، بعد أشهر من اعتقالهم خلال عمليات التوغل البرية التي شهدتها الحرب على القطاع.

ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، عقب الإفراج عنهم ونقلهم عبر حاجز “كيسوفيم” شرقي المدينة، وسط تقارير عن معاناتهم من سوء التغذية والتعذيب الجسدي خلال فترة احتجازهم.

وضمت قائمة المفرج عنهم:

إبراهيم محمد عودة خضر ميلاد (49 عاماً) علاء حمزة سامي شعبان (27 عاماً) فؤاد أحمد محمد أبو عريبان (62 عاماً) أحمد عبد محمد أبو سلطان (59 عاماً) رامي خميس محمد التعبان (42 عاماً)

وبحسب معطيات حتى مطلع أبريل/نيسان 2026، يقدَّر عدد الأسرى الفلسطينيين بأكثر من 9600 أسير، من بينهم 86 أسيرة و350 طفلاً، إضافة إلى 3532 معتقلاً إدارياً، دون احتساب أعداد معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات العسكرية.

وتشير المعطيات الحقوقية إلى أن الأسرى الفلسطينيين يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة داخل السجون، تشمل الإهمال الطبي والتعذيب وسوء ظروف الاحتجاز، إلى جانب سياسات العزل والتنكيل، في ظل استمرار تقييد الزيارات وغياب المعلومات عن مصير العديد من معتقلي غزة.