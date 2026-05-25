ترامب: المفاوضات مع إيران تسير جيدًا واتفاق أبراهام أولوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الجارية مع إيران “تسير بشكل جيد”، مؤكدًا أن أي اتفاق نهائي يجب أن يكون “عظيمًا للجميع، أو لا اتفاق على الإطلاق”.

وأوضح ترامب أن إدارته طلبت من القادة المشاركين في محادثات السبت العمل على التوقيع على اتفاقات أبراهام، معتبرًا أن انضمام معظم دول المنطقة إليها بات “أمرًا ضروريًا” في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن بعض الأطراف قد تتفهم عدم رغبة “دولة أو اثنتين” في الانضمام، لكنه شدد على أن الغالبية يجب أن تكون مستعدة للتوقيع، محذرًا من أن رفض الانضمام “يُظهر سوء نية”، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، وصف ترامب احتمال انضمام إيران إلى اتفاقات أبراهام بعد التوصل إلى اتفاق نووي بأنه “حدث استثنائي”، معتبرًا أن ذلك من شأنه “توحيد الشرق الأوسط وجعله أكثر قوة وازدهارًا”.

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالإعلان عن توجيه ممثليه للبدء فورًا في استكمال عملية ضم المزيد من الدول إلى الاتفاقات خلال المرحلة المقبلة.