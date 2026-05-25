شهيدتان و20 طفلًا جريحًا بقصف استهدف مدرسة ومصلى للنازحين بخانيونس

في جريمة جديدة تطال مراكز إيواء النازحين جنوب قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، مدرسة ومصلى داخل مخيم غيث للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، ما أدى إلى استشهاد سيدة وطفلة وإصابة نحو 20 طفلًا بجروح متفاوتة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال المروحية أطلقت صاروخين بشكل مباشر على المدرسة والمصلى داخل المخيم، حيث كانت عشرات العائلات النازحة تتخذ من المكان ملاذًا مؤقتًا بعد أشهر طويلة من النزوح المتكرر بفعل الحرب المستمرة على القطاع.

وأسفر القصف عن استشهاد سيدة، والطفلة منة نبيل كامل أبو لبدة (6 أعوام)، فيما أصيب قرابة 20 طفلًا آخرين، بعضهم بجروح وصفت بالمتوسطة، وسط حالة من الذعر والخوف الشديدين بين الأطفال والنساء الذين كانوا متواجدين في الموقع لحظة الاستهداف.

ووثق شهود عيان مشاهد مؤلمة أعقبت القصف، حيث هرع الأهالي والمسعفون لانتشال المصابين من محيط المدرسة والمصلى، في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من أوضاع كارثية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الحصار والحرب المستمرة.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل تكدس آلاف النازحين في منطقة المواصي التي طالما رُوج لها إسرائيليًا باعتبارها "منطقة آمنة"، قبل أن تتحول هي الأخرى إلى مسرح متكرر للقصف والاستهداف، وفق ما تؤكده الوقائع الميدانية وشهادات السكان.

ويثير استهداف أماكن تؤوي نازحين، وخاصة المواقع التي تضم أعدادًا كبيرة من الأطفال، موجة متصاعدة من التحذيرات الحقوقية والإنسانية بشأن المخاطر التي تهدد المدنيين في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة الاستهداف.

وتواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني عملياتها في المنطقة، بينما يخيم الحزن على المخيم بعد ارتقاء السيدة والطفلة منة أبو لبدة، التي تحولت أحلامها الصغيرة إلى رقم جديد في سجل الطفولة الفلسطينية التي تدفع ثمن الحرب والنزوح والقصف المتواصل.