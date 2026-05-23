إعلام الأسرى: أكثر من 30 عملية قمع للأسيرات في سجن الدامون

مكتب إعلام الأسرى إن قوات القمع نفذت أكثر من 30 عملية ضد أسيرات سجن الدامون خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسط تصاعد التحرش اللفظي.

وذكر أن إدارة السجن أبقت الكاميرات مفتوحة بشكل دائم، ما اضطر الأسيرات للنوم بالحجاب، كما اقتحمت قوات القمع أقسامهن فجر 13 مايو وأخرجتهن مكبلات إلى الساحة وسط اعتداءات وإهانات.

وأضاف المكتب أن الأسيرات تعرضن لتحرش لفظي وتفتيش مهين داخل الحمامات بوجود جنود على الأبواب، بينما واجهت الأسيرات الحوامل والمريضات إهمالًا طبيًا ورفضًا لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضح أن أوضاع السجن الإنسانية كانت صعبة، شملت سوء الطعام، والرطوبة العالية، وانعدام التهوية، وشح مواد النظافة، مطالبًا بتحرك حقوقي عاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة المجرمين.