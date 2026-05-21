عضو كنيست يشيد بتنكيل "بن غفير" بنشطاء أسطول الصمود

أشاد عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف يتسحاق كرويزر، الخميس، بمقاطع الفيديو التي بثها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي أظهرت تنكيلاً بناشطي “أسطول الصمود” العالمي.

وقال كرويزر، وهو نائب عن حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه بن غفير، إن تلك المشاهد “تبعث على الفخر”، رغم موجة الإدانات الدولية التي أثارتها.

وأضاف في تصريحات لهيئة البث العبرية أن بن غفير يحظى “بتفويض شعبي واسع” لتحديد السياسات الأمنية، معتبراً أن زمن الخضوع للضغوط الخارجية قد انتهى، وفق تعبيره.

كما انتقد أعضاء في الكنيست أبدوا اعتراضهم على مشاهد التنكيل بالناشطين، مؤكداً أن أمن “إسرائيل” وسيادتها يأتيان قبل أي اعتبارات أخرى.

وردّاً على الانتقادات الدولية، بما فيها التحفظات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي، قال كرويزر إن حكومته تقدّر الدعم الأمريكي، لكنها تتمسك بما وصفه بأولوية الأمن والسيادة.