شهداء وجرحى في غزة مع تصاعد القصف (الإسرائيلي)

تواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، الموقع بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر القصف المتواصل واستهداف المدنيين في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد امرأة مساء اليوم الخميس، بعد استهدافها برصاص طائرة (إسرائيلية) مسيّرة من نوع "كواد كوبتر" شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد المواطن محمد صلاح أبو حبيب وأصيب عدد آخر من المواطنين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأشارت مصادر محلية، إلى انتشال شهيد وعدد من الإصابات، عقب قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مخيم القادسية غرب خانيونس.

وفي شمال القطاع، استشهد طفل فلسطيني وأصيب ثلاثة مواطنين، جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق التهدئة، بالتزامن مع عمليات نسف وتفجير منازل ومنشآت سكنية في عدة مناطق.

وذكرت مصادر محلية أن مواطناً استشهد وأصيب آخران، بعد أن ألقت طائرة “كواد كوبتر” قنبلة قرب مصنع أبو دان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما ارتقى الطفل جود طلعت دويك (13 عاماً) شهيداً، إثر إلقاء طائرة إسرائيلية مسيّرة قنبلة على مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي غزة.

وفي جباليا البلد شمال القطاع، أصيب مواطن بعد استهداف محيط مخيم حلاوة للنازحين بقنبلة ألقتها طائرة إسرائيلية مسيّرة.

من جهته، أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثماني سائقي شاحنات بعد أيام من استهدافهما بإطلاق نار إسرائيلي في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوب القطاع، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال استهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء بالقصف المدفعي.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، فجر الخميس، جراء قصف منزل يعود لعائلة إسماعيل شرق المخيم، بعد تحذير سكانه وإجبارهم على إخلائه.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الإصابات تنوعت بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة، نتيجة شدة الانفجار وتطاير الشظايا، فيما سادت حالة من الذعر بين السكان مع تصاعد القصف في مناطق مختلفة من المخيم.

وأضافت المصادر أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المكان لنقل المصابين والتعامل مع آثار الاستهداف، في ظل استمرار التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء مواقع جديدة داخل المخيم، بينها مدرسة البنات المشتركة.

وخلال الأيام الأخيرة، كثّف الاحتلال عمليات قصف المنازل والمربعات السكنية عقب إصدار أوامر إخلاء، شملت مناطق في جباليا والبريج ومخيم الشاطئ.

وبحسب بيانات صادرة عن مركز غزة لحقوق الإنسان، بلغ متوسط عدد الشهداء اليومي الموثق بين 19 أبريل و19 مايو نحو 105 شهداء يومياً، إضافة إلى 434 إصابة، مع توثيق ما يقارب 15 انتهاكاً يومياً بالقصف وإطلاق النار.

وأشار المركز إلى رصد نمط جديد يتمثل في الاتصال بالسكان لإخلاء المنازل قبل قصفها، بهدف تدمير ما تبقى من المباني وتقليص المساحات المتاحة للنازحين، بالتزامن مع توسيع ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” واستحداث “الخط البرتقالي”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا منذ استئناف الحرب عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى 881 شهيداً و2621 مصاباً، إضافة إلى انتشال 776 جثماناً.

وأكدت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72 ألفاً و773 شهيداً، و172 ألفاً و723 مصاباً.