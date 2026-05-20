توتر أمريكي (إسرائيلي).. مكالمة صعبة بين ترامب ونتنياهو

صورة "أرشيفية"

الرسالة نت- واشنطن

كشف موقع “أكسيوس” عن اتصال وصف بالصعب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، جرى خلاله بحث مقترح جديد متعلق بإيران وإنهاء الحرب.

وبحسب التقرير، تشارك قطر وباكستان إلى جانب دول إقليمية أخرى في صياغة مقترح يهدف إلى تقليص الفجوات بين واشنطن وطهران.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو أبدى تحفظات شديدة على المسار التفاوضي، ويدفع باتجاه خيار عسكري ضد إيران، بينما يواصل ترامب دعم فكرة التوصل إلى اتفاق.

وذكر التقرير أن المكالمة اتسمت بالتوتر، وسط خلافات واضحة حول مستقبل الملف الإيراني، حيث تحدثت مصادر عن “غضب واضح” لدى نتنياهو عقب الاتصال.

وفي المقابل، أكدت طهران أنها تدرس المقترح، دون تقديم تنازلات حتى الآن، فيما تستمر جهود الوساطة الإقليمية لتقريب وجهات النظر.

