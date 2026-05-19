الاحتلال يستولي على أكثر من 40 قاربًا من "أسطول الصمود" ويعتقل مئات الناشطين

أفادت مصادر في جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بالاستيلاء على أكثر من 40 قاربًا تابعة لـ“أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة، واعتقال أكثر من 300 ناشط كانوا على متنها، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر عسكري أن قوات الاحتلال سيطرت على عشرات القوارب، بينما لا تزال قوارب أخرى تبحر في عرض البحر المتوسط دون السيطرة عليها حتى اللحظة.

وكان “أسطول الصمود” قد انطلق يوم الخميس من مدينة مرمريس التركية، بمشاركة 54 قاربًا، في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007.

وبدأت قوات الاحتلال عمليات اعتراض القوارب واعتقال المشاركين منذ صباح الاثنين، ما أثار إدانات دولية واسعة، من بينها منظمة العفو الدولية التي وصفت العملية بأنها “مخزية ولا إنسانية”.

وفي سياق سابق، كان الاحتلال قد استهدف في 29 أبريل/نيسان الماضي قوارب تابعة للأسطول في المياه الدولية قرب جزيرة كريت، حيث استولى على 21 قاربًا واعتقل عشرات الناشطين، فيما واصل الأسطول لاحقًا رحلته جزئيًا.

ويأتي هذا التطور في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها سكان قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، بينهم نحو 1.5 مليون نازح، ظروفًا معيشية صعبة نتيجة الحرب المستمرة منذ عامين، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تؤكد بيانات محلية استمرار الغارات الإسرائيلية وعرقلة دخول المساعدات، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى منذ بدء التهدئة.

كما أعلن “أسطول الصمود العالمي” أن الاحتلال يروّج لمبررات “عنصرية” لاستهداف القوافل البحرية، مؤكدًا عدم وجود أي قوارب تركية ضمن المشاركين، وأن جميع السفن تبحر تحت أعلام أوروبية ودولية.