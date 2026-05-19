قصف جوي واستهداف صيادين وخروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واصلت قوات الاحتلال، الثلاثاء، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، واستمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وأفاد مصدر محلي في محافظة خان يونس باستشهاد الطفل محمد صلاح محمد الرقب (14 عامًا)، متأثرًا بجراح أصيب بها قبل ثلاثة أيام جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة قرب شارع صلاح الدين، في استمرار لآثار الاستهدافات السابقة التي طالت المدنيين.

وفي حادثة منفصلة، أصيب صيادان من عائلة النجار، جراء إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية قبالة سواحل خان يونس جنوبي القطاع، في خرق جديد يستهدف العاملين في قطاع الصيد.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على منطقة مواصي خان يونس المكتظة بخيام النازحين، بعد ساعات من اتصالات مسبقة لإخلاء المنطقة، في نمط متكرر من الاستهداف الذي يزيد من معاناة النازحين ويدفعهم لموجات نزوح جديدة. واستهدفت طائرة مسيّرة أيضًا موقعًا في شارع الطينة بالمواصي.

وفي السياق ذاته، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في المناطق الشرقية من خان يونس، تزامنًا مع إطلاق قنابل إنارة شرق بلدة جباليا، فيما استهدفت غارة جوية منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

وكانت مصادر طبية ومحلية قد أعلنت، يوم الاثنين، استشهاد الشاب محمد عبد السلام أبو شاب، وإصابة آخرين، إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 881 شهيدًا، إضافة إلى 2605 إصابات و776 حالة انتشال، ما يعكس استمرار الخروقات رغم الإعلان عن التهدئة.

وأشارت البيانات إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,773 شهيدًا و172,707 إصابات، في ظل استمرار العمليات العسكرية.