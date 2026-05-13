سميح خلف: تلقيت تهديدًا من جهة أمنية بسبب موقفي من المؤتمر الثامن

كشف القيادي في حركة فتح سميح خلف عن تعرضه لتهديد مباشر من جهة مرتبطة بالأجهزة الأمنية، وذلك على خلفية مواقفه الأخيرة المنتقدة للمؤتمر الثامن للحركة.

وقال خلف في تصريح صحفي، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا "من رقم خاص" قبل لحظات، مشيرًا إلى أن المتصل قدّم نفسه على أنه ضابط في جهاز المخابرات العامة يحمل اسم "النقيب أحمد"، إلا أن خلف أكد أنه تعرّف على صوت المتصل واعتبره يعود إلى شخصية سياسية معروفة.

وأضاف خلف أن المتصل طالبه بحذف منشوراته المتعلقة بالمؤتمر الثامن فورًا، مهددًا باتخاذ إجراءات بحقه في حال عدم الامتثال، حيث قال له: "امسح المنشور هذه الليلة وإلا...".

وأوضح خلف أنه ردّ على المتصل باعتبار ما جرى "تهديدًا مرفوضًا"، قبل أن ينهي الاتصال، مؤكدًا تمسكه بمواقفه وحقه في التعبير عن رأيه داخل الحركة.

واعتبر القيادي الفتحاوي أن هذه الحادثة تعكس حالة من التضييق على الأصوات المنتقدة داخل الحركة، داعيًا إلى وقف ما وصفه بـ"سياسة الترهيب" واحترام التعددية الداخلية وحرية التعبير.