الاحتلال يعيد نصف المسافرين إلى الجانب المصري بعد وصولهم مشارف قطاع غزة

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أقدمت، مساء اليوم، على إعادة عدد كبير من المسافرين العائدين إلى قطاع غزة، وذلك بعد وصولهم إلى نقطة تفتيش الجيش قبيل دخولهم إلى داخل القطاع.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الحافلات التي تقل المسافرين كانت على وشك التحرك نحو داخل غزة، قبل أن يصدر قرار مفاجئ من قوات الاحتلال يقضي بإرجاع نحو نصف المسافرين إلى الجانب المصري، رغم معاناتهم من ساعات وأيام طويلة من السفر والتنقل.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء تسبب بحالة من الصدمة والاستياء بين المسافرين، خاصة بعد اقترابهم من الوصول إلى وجهتهم النهائية، معتبرين أن ما جرى يمثل تضييقًا إضافيًا على حرية الحركة والتنقل.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال على حركة السفر من وإلى قطاع غزة، وما يرافقها من إجراءات توصف بأنها تعسفية بحق المدنيين.