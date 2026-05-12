أطباء بلا حدود: إصابة 12 فلسطينيًا بقصف للاحتلال قرب عيادة شمال غزة

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن دبابة (إسرائيلية) أطلقت، أمس، قذيفتين قرب عيادة الطيب في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا، في وقت كانت فيه الطواقم الطبية التابعة للمنظمة تعمل على مقربة من المكان.

وأوضحت المنظمة أن الانفجار وقع على بعد نحو 400 متر من العيادة، فيما سارعت فرقها الطبية إلى علاج المصابين، بينهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات أُصيب بجروح خطيرة في ساقه، إضافة إلى امرأة حامل أُصيبت في منطقة الصدر.

وأضافت أن جميع الجرحى تلقوا الإسعافات الأولية والعلاج الطارئ قبل تحويلهم إلى مستشفى الشفاء لاستكمال الرعاية الطبية.

وأكدت المنظمة أن الهجمات اليومية لا تزال متواصلة في أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى أنه منذ ما وصفته بـ"وقف إطلاق النار"، قُتل أكثر من 800 فلسطيني وأصيب أكثر من 2000 آخرين.

وشددت أطباء بلا حدود على أن استهداف منطقة قريبة من مرفق طبي يعكس غياب أي مكان آمن في غزة، داعيةً إسرائيل إلى احترام وقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين.