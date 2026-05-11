عضو بالمؤتمر الثامن لفتح: لن أشارك في "حفلة" لا تليق بالحركة

قال القيادي في حركة فتح وعضو المؤتمر الثامن عبد الفتاح حمايل إنه لن يشارك في المؤتمر الثامن للحركة، واصفاً ما يجري من تحضيرات بأنه “لا يمت للمؤتمر بصلة”، ولا يرقى إلى مستوى تاريخ حركة فتح ودورها الوطني.

وأوضح حمايل في تصريح خاص ب"الرسالة نت" أن “المشهد الحالي أقرب إلى حفلة أو لَمّة، وليس مؤتمراً تنظيمياً يُفترض أن يناقش قضايا مصيرية”، مشيراً إلى غياب الترتيبات والإجراءات التي تعكس مكانة الحركة.

وأضاف أن ما يحدث “لا يتجاوز كونه إعادة توزيع للكعكة داخل المجلس الثوري أو اللجنة المركزية”، بدلاً من الانشغال بالتحديات الكبرى التي تواجه الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها تصاعد المشروع الاستيطاني.

وأكد أنه طالب في أكثر من مناسبة بالحد الأدنى من المعايير التنظيمية، قائلاً: “لا نطلب المستحيل، بل أن يقوم المؤتمر بدوره الطبيعي في تقييم المرحلة الماضية، وتشخيص الواقع، ووضع خطط بديلة لمواجهة التحديات”.

وأشار حمايل إلى أنه شارك في المؤتمر السابع، لكنه لم يُكمل حضوره، بسبب ما وصفه بـ”إدارة غير محترمة تفتقر للموضوعية والدقة والنزاهة”، مضيفاً أنه كان من المفترض أن “تُسقط الرتب والامتيازات داخل المؤتمر، وأن يُمنح تقييم التجربة وقتاً كافياً، لا أن يُختصر بثلاث دقائق فقط”.

وختم بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج “سيفقد المؤتمر مضمونه الحقيقي، ويضعف قدرة الحركة على مواجهة المرحلة المقبلة”.