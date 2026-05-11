حماس تبارك العملية البطولية في قلنديا

نعت حركة حماس الشهيد المشتبك أيمن الهشلمون، وأشادت بشجاعته وإقدامه، مؤكدة أن دماءه الزكية ستظل منارةً للأحرار، وأن هذه التضحيات تمثل عنواناً لرفض الخضوع للاحتلال ومخططاته، ودافعاً متجدداً لمواصلة طريق المقاومة حتى التحرير.

كما باركت حركة حماس العملية البطولية والاشتباك المسلح الذي استهدف قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وأكدت أن هذه العملية تعكس روح المقاومة والصمود، وإصرار شعبنا الفلسطيني على التصدي لعدوان الاحتلال واقتحاماته وجرائمه المتواصلة في غزة والضفة والقدس، واستهدافه المستمر لأبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وشددت الحركة على أن جرائم الاحتلال ومحاولاته المتكررة لكسر إرادة شعبنا وإخماد جذوة المقاومة ستفشل أمام صمود شعبنا وثباته، الذي سيبقى متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، وقادراً على مواصلة المواجهة والتحدي. وأكدت أن المقاومة ستظل حقاً مشروعاً وأصيلاً لشعبنا ما دام الاحتلال جاثماً على أرضنا ومقدساتنا.