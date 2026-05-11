استشهاد شاب في اشتباك مع قوات الاحتلال في قلنديا

استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الاثنين، في مخيم قلنديا الواقع شمال القدس المحتلة، بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم في وقت مبكر من صباح اليوم.

بحسب المعلومات الأولية المتوفرة، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح مع الشاب الفلسطيني في شارع المعهد داخل المخيم. القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الشاب أثناء الاشتباك، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، حيث تم نقله إلى مستشفى قريب، إلا أن حالته الصحية تدهورت بسرعة، وأُعلن عن استشهاده في وقت لاحق متأثرًا بإصابته البالغة.

في وقت لاحق من الحادثة، شهدت المنطقة حالة من الاستنفار الشديد، حيث انتشرت قوات الاحتلال بكثافة في محيط المخيم، وفرضت إجراءات أمنية مشددة على المناطق المحيطة بالحادث. بالإضافة إلى ذلك، تداول نشطاء محليون مقاطع فيديو تظهر لحظة الاشتباك مع قوات الاحتلال وتوثق عملية إطلاق النار التي تمت خلال الاقتحام.

كما أفادت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أقدمت على إطلاق النار مجددًا لمنع وصول سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، في محاولة لعرقلة وصولها إلى الشاب المصاب وإنقاذ حياته. هذا التصرف أثار استنكارًا واسعًا، حيث أظهر إصرار الاحتلال على عرقلة أي جهود إنقاذ للمصابين، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين في المناطق المحتلة