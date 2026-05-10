الاحتلال يستدعي مقدسيًا ويمنعه من السفر وسط مداهمات في الضفة

استدعت قوات الاحتلال، الأحد، الشاب المقدسي إبراهيم محمود العباسي للتحقيق في غرفة "4"، وأبلغته بقرار منعه من السفر لمدة ستة أشهر، على أن يعود يوم الثلاثاء المقبل لاستلام القرار رسميا، تزامنا مع تجدد المداهمات والاقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ويأتي القرار رغم استعداد العباسي للسفر إلى المملكة العربية السعودية، خلال الأيام المقبلة لأداء مناسك الحج.

وفي سياق آخر، أفرجت سلطات الاحتلال عن الفتيين محمود درباس، وحمزة جاد الله، بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، بعد اعتقالهما فجر اليوم من بلدة العيساوية.

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، قرية كفر مالك، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، واحتجزت عددا من المواطنين، كما استولت على تسجيلات كاميرات لأحد المحال التجارية، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

في غضون ذلك، داهمت قوات الاحتلال بلدات صيدا وعلار وعتيل في منطقة الشعراوية شمال طولكرم، ونشرت آلياتها العسكرية في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال جابت شوارع البلدات، وأعاقت حركة سير المركبات والمواطنين، حيث أوقفت عددا منهم ودققت في هوياتهم، وسط انتشار لجنود المشاة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحال التجارية، واحتجزت أصحابها والعاملين فيها وأخضعتهم للاستجواب الميداني، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وتمركزت في محيط قاعدة بلقيس للأفراح، وأغلقت الشارع الرئيسي في المنطقة، ومنعت حركة مرور المركبات.

وأدى اقتحام قوات الاحتلال إلى تعطيل حركة المواطنين في محيط الموقع، وسط حالة من التوتر.