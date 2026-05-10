23 عملاً مقاومًا في الضفة خلال 48 ساعة بينها عمليات تصدٍ للمستوطنين

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث سُجل 23 عملاً مقاوماً، بينها عمليات تصدٍ لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب مواجهات ميدانية متفرقة مع قوات الاحتلال.

وأوضح مركز معلومات فلسطين “معطى” أن أعمال المقاومة توزعت بواقع 18 عملية اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، و4 عمليات تصدٍ لاعتداءات المستوطنين، إضافة إلى عملية إلقاء زجاجات حارقة.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيساوية.

وفي محافظة رام الله، شهدت عدة مناطق مواجهات متفرقة، تركزت في المغير، وقراوة بني زيد، ومخيم الجلزون، ودير عمار، ويبرود، وعين سينيا، فيما شهدت مستوطنة “عوفرا” إلقاء زجاجات حارقة تزامناً مع التصدي للمستوطنين، إلى جانب مواجهات في دير جرير.

وفي نابلس، تصدى الأهالي لاعتداءات المستوطنين في عقربا وجوريش، بالتزامن مع اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

كما شهدت بلدات باقة الحطب شرق قلقيلية، وحارس غرب سلفيت، وعانين وفقوعة غرب جنين، وتقوع جنوب شرق بيت لحم، مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب وبيت أمر ويطا، تخللتها عمليات إلقاء حجارة، ضمن حالة التصعيد الميداني المتواصلة في مختلف مناطق الضفة الغربية.