أزمة إنسولين في غزة تهدد حياة أطفال السكري بغزة

يعاني الأطفال المصابون بالسكري في قطاع غزة من أزمة صحية كبيرة نتيجة نقص حاد في الإنسولين، مما يهدد حياتهم بشكل مباشر.

يقدر عدد الأطفال المصابين بالسكري في القطاع بحوالي 2500 طفل، وجميعهم يعتمدون على الإنسولين كعلاج أساسي. لكن الإنسولين المتوفر حاليًا إما منتهي الصلاحية أو فاقد الفعالية بسبب نقص الكهرباء وعدم القدرة على تخزين الأدوية بالشكل الصحيح، مما يعرض هؤلاء الأطفال لمضاعفات صحية خطيرة.

الظروف الإنسانية في غزة تتفاقم بشكل مستمر، حيث يضطر العديد من الأسر إلى اللجوء إلى الطعام غير الصحي أو الذي لا يلبّي احتياجاتهم بشكل كامل. الأطفال المصابون بالسكري يحتاجون إلى تغذية خاصة لضبط مستويات السكر في الدم، لكن العائلات تجد صعوبة بالغة في توفير الطعام المناسب بسبب نقص الموارد. هذا الوضع يزيد من تعقيد الأزمة الصحية ويهدد حياة الأطفال الذين لا يحصلون على الغذاء الملائم.

كما أن الأطفال في غزة مهددون بمضاعفات خطيرة، مثل الحماض الكيتوني السكري، الذي يعد من أخطر المضاعفات الناتجة عن نقص الإنسولين. هذا المرض قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يُعالج بسرعة، وهو ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا. نقص الأدوية وغياب الرعاية الصحية الجيدة يزيد من خطر حدوث هذه المضاعفات، مما يجعل حياة الأطفال المصابين بالسكري مهددة بشكل دائم.

وزارة الصحة الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتوفير مساعدات عاجلة لتأمين الإنسولين وأدوية فحص مستوى السكر في الدم، التي أصبح توفرها في القطاع شبه مستحيل. القطاع الصحي في غزة يعاني من أزمة شديدة، حيث تفتقر المستشفيات والمراكز الصحية إلى الأدوية الأساسية، ويعتمد الأطباء على الحلول المؤقتة مثل الأدوية منتهية الصلاحية، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي.

المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي مطالبون بتقديم الدعم العاجل لتخفيف معاناة الأطفال في غزة. إن توفير الإنسولين بشكل مستمر يعد أمرًا حيويًا لمصير هؤلاء الأطفال. إذا لم يتم التدخل سريعًا، فإن حياة هؤلاء الأطفال ستكون مهددة بشكل متزايد، وستستمر معاناتهم في ظل هذه الظروف الصعبة