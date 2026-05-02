3 ناشطين في "أسطول الصمود" يعلنون إضراباً عن الطعام

أعلن ثلاثة ناشطين أستراليين من المشاركين في “أسطول الصمود العالمي” بدء إضراب عن الطعام في جزيرة كريت باليونان، احتجاجاً على ما وصفوه بسوء المعاملة والانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم من قبل قوات الاحتلال، عقب اعتراض الأسطول المتجه إلى قطاع غزة.

وذكرت صحيفة “الغارديان” أن الناشطين إيثان فلويد ونيف أوكونور وزاك سكوفيلد، وهم من بين ستة أستراليين أُفرج عنهم لاحقاً، أكدوا أنهم تعرضوا لسوء معاملة خلال احتجاز استمر يومين على متن سفينة تابعة للاحتلال.

وقالت السلطات اليونانية إن 31 ناشطاً نُقلوا إلى المستشفى من أصل 175، فيما أعلنت تركيا وصول نحو 60 ناشطاً إلى إسطنبول بعد الإفراج عنهم.

وأوضح سكوفيلد أن الناشطين احتُجزوا على متن سفينة وصفها بأنها “تحولت إلى سجن مكتظ محاط بأسلاك شائكة”، مشيراً إلى تعرض المحتجزين للضرب باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، إضافة إلى الاعتداء بالأيدي والأقدام.

وأضاف أنه شهد إصابة أحد الناشطين برصاص مطاطي من مسافة قريبة، وتعرض آخرين للركل المتكرر، كما أشار إلى إلقاء قنابل صوتية بالقرب منه خلال الاحتجاز.

وفي تسجيل مصور، أعلن الناشطون الثلاثة رفضهم تناول أي طعام مقدم من الاحتلال، احتجاجاً على استمرار سياسة تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة.

في المقابل، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال احتجاز ناشطين اثنين من المشاركين في الأسطول، مؤكدة التحقيق معهما وترحيل باقي النشطاء إلى اليونان، بينما اعتبرت أن الأسطول “استفزاز سياسي”.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعترضت عشرات السفن المشاركة في الأسطول واعتقلت نحو 470 ناشطاً أثناء محاولتهم كسر الحصار عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية.