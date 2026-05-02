عدالة: تعرّض نشطاء أسطول “الصمود” المختطفون للعنف والتحقيق غير القانوني في الاحتجاز الإسرائيلي



أنهى محامو مؤسسة “عدالة” زيارتهم لسجن شكما، حيث التقوا للمرة الأولى منذ اختطافهما بناشطي أسطول الصمود العالمي تياغو دي أفيلا وسيف أبو كشك. وقد تم اختطافهما من قبل البحرية الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس 30 نيسان/أبريل، في المياه الدولية قرب جزيرة كريت. وتكشف الشهادات المروعة التي قدّمها الناشطان عن تعرّضهما للعنف الجسدي وإجبارهما على البقاء لفترات طويلة في أوضاع مُجهِدة من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين اللذين أمضياهما في عرض البحر. وقد وصل كلاهما هذا الصباح إلى مركز احتجاز شكما في عسقلان بعد أكثر من يومين من الاحتجاز لدى القوات البحرية.

أفاد تياغو دي أفيلا بأنه تعرّض لوحشية شديدة من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء الاستيلاء على السفن، حيث تم سحبه على وجهه على الأرض وتعرّض للضرب المبرح لدرجة أنه فقد الوعي مرتين. ويعاني حالياً من كدمات واضحة على وجهه، خاصة حول عينه اليسرى، كما يشكو من صعوبة في الحركة وألم شديد في يده. ومنذ لحظة اعتقاله وحتى نقله إلى مصلحة السجون الإسرائيلية بعد أكثر من يومين، تم احتجازه في العزل معصوب العينين. وهو محتجز الآن في زنزانة بلا نوافذ. كما أفاد بأنه خضع للتحقيق من قبل جهاز “الشاباك”، وأنه أُبلغ بأنه سيخضع لاحقاً لتحقيق من قبل “الموساد” بشبهة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”. وعلى الرغم من مطالب محامي “عدالة” بالحصول على معلومات حول هذه الاتهامات، رفضت السلطات الإسرائيلية تقديمها.

أما سيف أبو كشك فقد أفاد بأنه كان مقيّد اليدين ومعصوب العينين، وأُجبر على الاستلقاء على وجهه منذ لحظة اختطافه وحتى صباح اليوم، ما تسبب له بكدمات في وجهه ويديه. وبعد وصوله إلى مركز احتجاز شكما، أُبلغ بأنه يخضع للتحقيق من قبل جهاز “الشاباك” بشبهة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”.

وقد أعلن كل من تياغو وسيف دخولهما في إضراب عن الطعام، مع استمرارهما في شرب الماء.

ومن المقرر عرضهما غداً، الأحد 3 أيار/مايو 2026، في تمام الساعة 9:30 صباحاً، أمام محكمة الصلح في عسقلان للنظر في تمديد اعتقالهما. وتؤكد “عدالة” أن المعاملة التي تعرّض لها الناشطان، بما في ذلك العزل، والتقييد الطويل مع تعصيب العينين، والضرب، تشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. كما تؤكد أن أي تحقيق معهما هو غير قانوني، وتطالب بالإفراج الفوري عنهما.

