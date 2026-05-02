تعذيب واحتجاز دون تهم لنشطاء “أسطول الصمود” بعد اعتراضهم في المياه الدولية

أكدت السفارة البرازيلية تعرض أحد مواطنيها للتعذيب أثناء احتجازه لدى سلطات الاحتلال، فيما وثّقت شهادات مباشرة تعرّض مواطن إسباني لاعتداءات مماثلة، وذلك في سياق استمرار احتجاز نشطاء “أسطول الصمود العالمي” بعد اعتراض سفنهم في المياه الدولية.

وأفادت مصادر حقوقية أن قوات الاحتلال نقلت عددًا من النشطاء قسرًا إلى مدينة عسقلان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط ظروف احتجاز وصفت بالقاسية وغير الإنسانية.

وتكشف شهادات حديثة عن تعرض المحتجزين لعمليات ضرب ممنهجة، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد، ما دفع بعضهم إلى الدخول في إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقالهم.

وفي السياق ذاته، لا يزال الناشطان سيف أبوكشك وتياغو أفيلا رهن الاحتجاز دون توجيه أي تهم رسمية بحقهما، رغم اعتقالهما عقب اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة واعتُبرت انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.

وتتزايد الدعوات الدولية للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وفتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وضمان سلامتهم الجسدية والقانونية.