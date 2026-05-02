حماس: هجمات المستوطنين المنظمة بالضفة لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على حقوقه وتمسكاً بثوابته

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، أن هجمات المستوطنين وانتهاكاتهم المتصاعدة في الضفة الغربية، والتي أدت لإصابات في صفوف المواطنين في الخليل ونابلس، جرائم منظمة وممنهجة، ولن تزيد شعبنا إلا تمسكا بأرضه ودفاعا عن ثوابته ووجوده.

وقال شديد اليوم السبت: "إن عدوان مليشيات المستوطنين على قرى وبلدات الصفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامات الاحتلال المتواصلة، تأتي في إطار العقاب الجماعي وترهيب المواطنين ومحاولة دفعهم نحو التهجير، وهو ما لن يتحقق للاحتلال وحكومته الإرهابية.

وشدد القيادي في حماس على أن جرائم المستوطنين وإرهابهم سيزيد من إصرار شعبنا وصموده وثباته فوق أرضه، وتمسكه بحقوقه التي لن يفرط فيها مهما زاد الاحتلال ومليشيات المستوطنين في عدوانهم.

ودعا أبناء شعبنا وقواه الحية في القرى والبلدات المستهدفة إلى تعزيز كل سبل المواجهة والحماية، والحشد والتكاتف وتوحيد الصفوف للتصدي لاعتداءات المستوطنين، وتعزيز صمود الأهالي في المناطق المتضررة من وحشية المستوطنين.