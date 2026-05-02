حماس: اعتداءات الاحتلال على نشطاء “أسطول الصمود” تستدعي المحاسبة الدولية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس ما تعرّض له نشطاء “أسطول الصمود العالمي” من تنكيل واعتداءات جسدية على يد قوات الاحت.لال، قبيل الإفراج عنهم، معتبرةً أن هذه الممارسات تمثل دليلاً جديداً على حجم الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، ومحاولة فاشلة لترهيب النشطاء وثنيهم عن مواصلة رسالتهم الإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني المحاصر.

ودعت الحر.كة المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لتوثيق هذه الانتهاكات، والعمل على رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية المختصة، لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وجددت حماس اعتزازها بالنشطاء الدوليين، مثمنةً إصرارهم على مواصلة جهودهم الإنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة، رغم ما يتعرضون له من تهديدات. كما دعت أحرار العالم إلى تكثيف الحراك التضامني مع الشعب الفلسطيني، والاستمرار في محاولات كسر الحصار، وفضح ممارسات الاحت.لال بحق الشعب الفلسطيني.