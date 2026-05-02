إفادة توثق استهداف الصحفيين في غزة أمام المقررة الأممية

قدّم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إفادة حقوقية مفصلة إلى فرانشيسكا ألبانيزي حول استهداف الصحفيين في قطاع غزة، استجابةً لدعوة أممية لتوثيق الانتهاكات قبل نهاية أبريل.

وأشار المنتدى إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف طمس الحقيقة، موثقًا استشهاد 262 صحفيًا منذ أكتوبر 2023، مؤكدًا أن العديد من الحالات كانت متعمدة رغم وضوح الهوية الصحفية، ومن بينهم حسن أصليح ومريم أبو دقة وأنس الشريف.

كما تناولت الإفادة استهداف عائلات الصحفيين كوسيلة ضغط، مستشهدةً بحوادث طالت عائلة وائل الدحدوح، إضافة إلى مقتل مصطفى الصواف مع عدد من أفراد عائلته. وأعرب المنتدى عن قلقه من استمرار الإخفاء القسري لثلاثة صحفيين واعتقال نحو 50 آخرين في ظروف صعبة.

وفي جانب البنية التحتية، أوضح أن مئات المؤسسات الإعلامية دُمّرت، ما أدى إلى شلل شبه كامل في العمل الإعلامي، إلى جانب إصابة أكثر من 400 صحفي، بعضهم بإعاقات دائمة.

ودعا المنتدى إلى إدراج هذه المعطيات في تقرير المقررة الأممية أمام الجمعية العامة، وفتح تحقيق دولي مستقل، والضغط للسماح بدخول وسائل الإعلام الدولية، وتوفير حماية عاجلة للصحفيين.

وأكد أن الهدف من الإفادة هو توثيق الانتهاكات ومنع إفلات المسؤولين عنها من المساءلة