أسئلة حادة في اجتماع إيدي هاو مع ملاك السعوديين

أكد أن إيدي هاو أن الدعم السعودي للنادي لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الأخيرة مع ياسر الرميان حملت طابعًا صريحًا وتفصيليًا، خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق هذا الموسم.

وأوضح أن النقاشات كانت “بناءة” رغم صعوبتها، حيث تم التطرق إلى قرارات فنية ومسار الفريق، في إطار تقييم سنوي معتاد، لكن بحدة أكبر بسبب موقع الفريق في جدول الترتيب. ورغم عدم طلبه ضمانات مالية، أكد أن هناك التزامًا واضحًا بمواصلة تطوير النادي وتحقيق أهدافه طويلة المدى.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي بعد سلسلة نتائج سلبية، ما زاد الضغوط على الجهاز الفني، خاصة بعد تسع هزائم في آخر 12 مباراة.

واعترف هاو بأن الموسم الحالي دون التوقعات، مقارنة بالإنجازات الأخيرة التي شهدت التأهل لدوري الأبطال والتتويج بكأس الرابطة على حساب ليفربول في ملعب ويمبلي.

ورغم التكهنات حول مستقبله، شدد هاو على تمسكه بالمهمة، مؤكدًا أن التركيز ينصب على استعادة التوازن وتحقيق الانتصارات، مع الحفاظ على الرؤية طويلة الأمد للنادي.