إدارة غزة بين التحولات الميدانية والالتزامات القانونية الدولية

في ظل الحديث عن إغلاق بعض مراكز التنسيق المدني العسكري المرتبطة بقطاع غزة، يبرز تساؤل جوهري يتجاوز البعد الإداري: هل تؤثر هذه التحولات على الالتزامات القانونية تجاه السكان المدنيين، أم أنها مجرد إعادة ترتيب لأدوات التنفيذ دون المساس بجوهر المسؤولية؟

من منظور القانون الدولي الإنساني، تبقى مسؤولية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية التزامًا قائمًا لا يسقط بتغير الآليات أو الهياكل الإدارية.

فالمسؤولية القانونية لا ترتبط بشكل الأداة، بل بطبيعة السيطرة الفعلية والقدرة على التأثير في حياة السكان.

وعليه، فإن أي خطوة تتعلق بإغلاق أو إعادة تنظيم مراكز التنسيق يجب قراءتها في ضوء مدى تأثيرها على الحقوق الأساسية، وعلى رأسها حرية الوصول إلى الغذاء والدواء، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

في هذا السياق، قد يُفهم التوجه نحو إعادة هيكلة آليات التنسيق أو توسيع دور الجهات الدولية، باعتباره محاولة لتقليل الاحتكاك المباشر، أو لإضفاء طابع أكثر تنظيمًا على إدارة الملف الإنساني. غير أن هذا التحول، مهما كانت دوافعه، لا يعفي من المسؤولية القانونية المستمرة تجاه السكان.

كما يطرح إدخال أدوات تكنولوجية في إدارة المساعدات تساؤلات قانونية إضافية، تتعلق بحماية البيانات، وضمان عدم استخدام هذه الأدوات بشكل يؤدي إلى تقييد الوصول أو فرض قيود غير مبررة.

أما السيناريوهات التي تتحدث عن أدوار دولية أوسع، سواء عبر مؤسسات أممية أو ترتيبات خاصة، فإنها تظل محكومة بمدى وضوح الأطر القانونية التي تنظم المسؤوليات وتمنع تداخلها أو التنصل منها.

في المحصلة، فإن التحولات الجارية، مهما بدت إدارية أو تقنية، تبقى محكومة بسقف قانوني واضح: حماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية. وأي تغيير لا ينعكس إيجابًا على هذا المستوى، يظل محل تساؤل قانوني وأخلاقي في آن واحد.