يوسف عجيسة: إسرائيل تعتدي على أسطول الصمود العالمي وتخضع ناشطين للاحتجاز

أدان يوسف عجيسة، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، بشدة القرصنة التي تعرض لها أسطول الصمود العالمي على يد البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية على بعد 500 ميل من غزة. وقال عجيسة إن منظمي الأسطول لم يتوقعوا أن تصل السفن الإسرائيلية إلى هذه المسافة وتقوم باعتراض بعض السفن.

وأضاف عجيسة أن إسرائيل ارتكبت هذا العمل الوحشي في الليل لتغييب الإعلام، وقامت باقتياد أكثر من 180 ناشطًا إلى ميناء أسدود. وأوضح أن الأسطول يضم أكثر من 1000 ناشط ومتضامن ويحمل مواد إغاثية وأدوية وحليب أطفال للمحاصرين في غزة.

ودعا عجيسة إلى إدانة الصمت الرهيب من المؤسسات الدولية والحكومات، خاصة الغربية، ولا سيما اليونان التي لم تتحرك لتلبية نداء استغاثة الأسطول. كما طالب المجتمع الدولي بفتح الممر المائي البحري لبقية سفن الأسطول لإيصال المساعدات وكسر الحصار الظالم عن غزة