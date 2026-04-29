حماس ترفض قرار أريزونا باعتماد "يهودا والسامرة"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها القاطع لقرار ولاية أريزونا الأمريكية اعتماد التسمية الاستيطانية "يهودا والسامرة" بدلاً من الضفة الغربية.

واعتبرت حماس في بيان لها تلقته "الرسالة نت" الخطوة انحيازاً فاضحاً وتبنياً للرواية الاحتلالية على حساب الواقع وحقائق التاريخ.

ونوهت الحركة إلى أن هذا القرار يمثل دعماً للاستيطان والاحتلال، ومحاولة لتزييف الوعي عبر استخدام مصطلحات تهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية للأرض، من خلال الترويج لتسميات الاحتلال، في مخالفة واضحة للقانون الدولي والقرارات الأممية.

وشددت على أن محاولة تغيير الأسماء لن تغيّر حقيقة الأرض ولا أحقية أصحابها بها، مؤكدة أن الضفة الغربية أرض فلسطينية خالصة.

وطالبت المجتمع الدولي برفض هذه الخطوة غير الشرعية، داعيةً إلى مواجهتها إعلامياً وسياسياً وحقوقياً، وكشف خطورتها، وتعزيز الرواية الفلسطينية في مواجهة ما وصفته بالتضليل الاحتلالي.

ووافق مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا الأمريكية مؤخرا على قرار تصريحي يدعو مؤسسات الولاية إلى استخدام مصطلح "يهودا والسامرة" في جميع وثائقها الرسمية، بدلا من "الضفة الغربية".