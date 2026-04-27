وزارة الصحة في غزة: 7 شهداء و18 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان (الإسرائيلي) على القطاع، أن إجمالي من وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 7 شهداء، من بينهم شهيد واحد جرى انتشاله، إضافة إلى 18 إصابة.

وأوضحت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 817 شهيداً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2296 إصابة، وبلغت حالات الانتشال 762 حالة.

وبيّنت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 أن العدد التراكمي للشهداء وصل إلى 72,593 شهيداً، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 172,399 إصابة.