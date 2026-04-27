الدفاع المدني في غزة يفتتح برنامج تدريبي لموظفي "الصليب الأحمر" في مكافحة الحرائق

شرعت إدارة التدريب في الدفاع المدني بقطاع غزة بتنفيذ برنامج تدريبي لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعلم مهارات مكافحة الحرائق.

وقال م. وائل لولو مدير إدارة التدريب في الدفاع المدني إن البرنامج التدريبي يستهدف 272 موظفًا من طواقم الصليب الأحمر في مختلف محافظات القطاع.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ لدى المتدربين، وتمكينهم من التعامل الفعّال مع حوادث الحرائق والحد من مخاطرها، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة للتصرف السليم في الحالات الطارئة.

ويتضمن البرنامج محورين رئيسيين؛ الأول تدريبًا نظريًا يتناول أساسيات الحرائق وأسبابها وتصنيفاتها، إضافة إلى أنواع طفايات الحريق واستخدام بطانيات الحريق وفهم سلوك الحريق، فيما يتناول المحور الثاني الجانب العملي، سيتلقى المشاركون تدريبات ميدانية على استخدام معدات الإطفاء والتعامل مع حرائق الغاز.

وأكد م. لولو على أهمية هذه البرامج في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإنسانية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الطوارئ.

و يأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن جهود الدفاع المدني المستمرة لنشر ثقافة السلامة العامة، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في المجال الإنساني.