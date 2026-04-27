الفيفا يدرس زيادة جوائز كأس العالم 2026 لجميع المنتخبات المشاركة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أنه يجري ⁠⁠محادثات مع الاتحادات ⁠⁠المحلية للعبة لزيادة الجوائز المالية لجميع الفرق الـ48 المشاركة في كأس العالم 2026.

ويجب الموافقة على الاقتراح في اجتماع مجلس الفيفا الذي سيعقد يوم ⁠⁠الثلاثاء قبل انعقاد المؤتمر الـ76 للفيفا في فانكوفر.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلن الفيفا أن جوائز كأس العالم لهذا العام ستكون أعلى بنسبة 50 ⁠⁠بالمئة من النسخة السابقة، حيث ستبلغ 655 مليون دولار، بعد الاتفاق على تمويل مادي قياسي للبطولة بقيمة 727 مليون دولار.

وعلى الرغم من ذلك، أبلغ الفيفا رويترز أن الجوائز المالية المعروضة ستزداد، حيث من المتوقع أن تتجاوز إيرادات الفيفا 11 مليار دولار في ‌‌الدورة الحالية التي تمتد لأربع سنوات من 2023 إلى 2026.

وقال متحدث باسم الفيفا "يمكن للفيفا التأكيد أنه يجري محادثات مع الاتحادات في جميع أنحاء العالم لزيادة الإيرادات المتاحة.

وتابع: "ويشمل ذلك زيادة مقترحة في المساهمات المالية لجميع الفرق المتأهلة لكأس العالم 2026 وفي تمويل التنمية المتاح لجميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا".

وأضاف: "ستكون كأس العالم 2026 رائدة من حيث مساهمتها المالية في مجتمع كرة القدم ⁠⁠العالمي، ويفخر الفيفا بكونه في أقوى وضع مالي له ⁠⁠على الإطلاق لخدمة اللعبة العالمية من خلال برنامج فيفا فوروَرد".

وكان الجزء الأكبر من حزمة التمويل الأولية للفيفا للبطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية، 655 مليون دولار، مخصصا لدفعات على أساس الأداء للفرق الـ48 ⁠المشاركة في النهائيات.

وذكر إعلان الفيفا في ديسمبر/كانون الأول بشأن الجوائز المالية لكأس العالم أن البطل سيحصل على 50 ⁠⁠مليون دولار والوصيف على 33 مليون دولار، بينما ⁠⁠سيحصل 16 منتخبا لم يتأهل من دور المجموعات على 9 ملايين دولار.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل كل منتخب تأهل للنهائيات على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف التحضير.

وذكر التقرير السنوي للفيفا لعام 2025 أن ‌‌93 بالمئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الميزانية تم التعاقد عليها بالفعل بحلول نهاية عام 2025 بفضل نجاح النسخة الأولى من كأس العالم للأندية الموسعة التي أقيمت ‌‌في ‌‌الولايات المتحدة العام الماضي بمشاركة 32 فريقا.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.