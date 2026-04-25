حماس: انتخابات دير البلح خطوة إيجابية ونأمل إجراؤها في باقي محافظات غزة

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن إجراء الانتخابات البلدية في مدينة دير البلح خطوة إيجابية، لأن شعبنا من حقه أن يختار من يمثله في مختلف المجالات، سواء النقابية أو البلدية أو التشريعية أو الرئاسية.

وقال قاسم في تصريح صحفي: "نأمل أن تتوفر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في باقي محافظات القطاع".

وأضاف: "نُقدّر جهود جميع الجهات في قطاع غزة التي تعمل على ضمان سير الانتخابات بطريقة نزيهة وآمنة، رغم حالة الاستهداف الإسرائيلي المستمرة".

وأشار إلى أن انتخابات البلديات يجب أن تكون خطوة على طريق إعادة تجديد شرعيات النظام السياسي، من خلال إجراء انتخابات شاملة للمجلسين التشريعي والوطني، إلى جانب الانتخابات الرئاسية التي لم تُجرَ منذ أكثر من عشرين عامًا.