منتخب الشاطئية ينتصر على الصين ويقترب من التأهل في دورة الألعاب الآسيوية

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، اليوم السبت، انتصاراً مثيراً على نظيره الصيني، ضمن منافسات دور المجموعات من منافسات دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي تحتضن منافساتها مدينة سانا الصينية.

وقدمت منتخبنا الوطني أداءً قوياً منذ بداية اللقاء، ونجح عبر ضغطه في خطف هدف التقدم في الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، نجح "الفدائي" في خطف هدفٍ ثانٍ، في مقابل هدفيّن لصالح الصين. أما الشوط الثالث فكان حاسماً لمنتخبنا الوطني، الذي تمكن من إحراز هدفيّن، وتلقيه لهدف، لتنتهي النتيجة بأربعة أهداف لثلاثة.

وسجل أهداف الفدائي الفلسطيني طيلة مجريات اللقاء، علي الحواجري، عدنان سلوم، علاء عطية وثائر أبو عبيدة.

وبهذا الانتصار حافظ منتخبنا الوطني على حظوظه في التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، في انتظار نتيجة عمان والصين، يوم غدٍ الأحد.