حماس تختتم زيارة ماليزيا بتأكيد دعم كوالالمبور السياسي والإنساني لفلسطين

اختتم وفد قيادي من حركة "حماس" زيارة رسمية إلى ماليزيا، عقد خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلي أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، من بينهم نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة، واستعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

وبحسب البيان، تناولت اللقاءات مستجدات الأوضاع في فلسطين، لا سيما ما يتعلق بالمفاوضات الجارية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، نتيجة ما وصفته الحركة بالانتهاكات المتواصلة للاتفاق.

كما استعرض الوفد الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، بما في ذلك سياسات الضم، وتهويد مدينة القدس، وإغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، إضافة إلى أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية وما يواجهونه من مخاطر متصاعدة.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا سبل تعزيز الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، من خلال مبادرات ومشاريع محددة.

وأشار إلى أن اللقاءات اتسمت بإيجابية، مؤكداً وجود مواقف ماليزية ثابتة داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.