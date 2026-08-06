1583 انتهاكًا إسرائيليًا موثقًا في تموز 2026 بالضفة الغربية

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية أنها وثّقت 1583 انتهاكًا إسرائيليًا خلال شهر تموز/يوليو 2026، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري، أن الانتهاكات شملت اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب الاقتحامات العسكرية للمدن والبلدات والمخيمات، والاعتقالات، وإقامة الحواجز والإغلاقات، وأوامر هدم ومصادرة ممتلكات، فضلًا عن الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني.

وأكدت الهيئة أن التقرير يستند إلى عمليات رصد وتوثيق نفذتها مكاتبها في المحافظات الفلسطينية، بهدف متابعة الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون، وإبراز آثارها على المواطنين وممتلكاتهم.