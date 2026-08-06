الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا.. إخلاء منازل واعتقالات وهدم محال تجارية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات صباح اليوم، عدوانها على مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، في ظل إجراءات عسكرية مشددة شملت اقتحام المنازل وإجبار عدد من السكان على إخلائها، واعتقال أكثر من 15 مواطنًا بينهم امرأة، إلى جانب عرقلة عمل طواقم الإسعاف والشروع في هدم محال تجارية بمحيط حاجز قلنديا العسكري.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال خرّبت محتويات عدد من منازل المواطنين عقب اقتحامها، فيما استولت على منازل أخرى واعتلت أسطحها، ومنعت السكان من مغادرة المخيم، كما أغلقت المحال التجارية الواقعة على الشارع الرئيسي الواصل بين القدس ورام الله، ومنعت أصحابها من فتح أبوابها.

وفي الوقت ذاته، منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من دخول المخيم، ما أعاق نقل المرضى والحالات الإنسانية إلى المستشفيات.

وأكدت مصادر مقدسية أن العدوان يأتي في ظل تحريض متصاعد من سلطات الاحتلال، بالتزامن مع استهداف المخيم ومعهد قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في إطار مخططات تستهدف المنطقة.

وأضافت أن المنطقة تُعد هدفًا لمشاريع استيطانية كبرى تشمل موقع مطار القدس ومنطقة "عطروت"، إضافة إلى مخطط لبناء نحو تسعة آلاف وحدة استيطانية، وإنشاء منشأة لمعالجة النفايات. كما يواصل الاحتلال تنفيذ شارع "45" الاستيطاني، الذي يربط مستوطنات القدس وشرق رام الله بالمستوطنات داخل القدس، وبات المشروع في مراحله الأخيرة.

وأشارت إلى أن الحملة العسكرية على المخيم تأتي في سياق فرض وقائع جديدة على الأرض وتسهيل تنفيذ المشاريع الاستيطانية، لافتة إلى أن استهداف قلنديا يتجاوز الذرائع الأمنية، نظرًا لموقعه الاستراتيجي عند المدخل الشمالي للقدس، بوصفه حلقة الوصل الرئيسية بين المدينة ومحيطها الفلسطيني.

وفي سياق العدوان، شرعت جرافات الاحتلال بهدم عدد من المحال التجارية في محيط حاجز قلنديا العسكري، وسط انتشار مكثف للقوات وإغلاق المنطقة.