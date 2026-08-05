تحالف منظمات المجتمع المدني: مجزرة الصبرة جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

أدان تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، المجزرة التي استهدفت عائلتي أبو شريعة والحساينة في حي الصبرة بمدينة غزة، واصفًا المشاهد التي رافقت انتشال الضحايا بعد نحو ثلاثة أعوام بأنها من أكثر المآسي الإنسانية إيلامًا في تاريخ القضية الفلسطينية.

وقال التحالف، في بيان، إن بقاء مئات الضحايا تحت أنقاض مربع سكني كامل طوال هذه المدة، وتعذر الوصول إليهم بسبب ظروف الحرب، ثم العثور على رفات عدد منهم، بينما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين، يجسد مأساة إنسانية غير مسبوقة ويمثل "وصمة عار" في جبين المجتمع الدولي.

وأكد أن استهداف مربع سكني مكتظ بالمدنيين، وما أسفر عنه من استشهاد مئات الأشخاص، بينهم أطفال ونساء وأشخاص من ذوي الإعاقة، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجريمة.

وأشار التحالف إلى أن هذه المجزرة تأتي ضمن نمط متكرر من الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي يعزز سياسة الإفلات من العقاب ويقوض الحماية التي يكفلها القانون الدولي للمدنيين.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل لوقف الإفلات من العقاب، وضمان حماية المدنيين، وفتح تحقيقات دولية مستقلة، وإنصاف الضحايا وذويهم.

وشدد التحالف على أن العدالة لا تسقط بالتقادم، وأن حق الضحايا وعائلاتهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر حق أصيل تكفله قواعد القانون الدولي، مؤكدًا مواصلة جهوده في توثيق الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها أمام جهات العدالة الدولية.