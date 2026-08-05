مقتل جنديبن إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بانفجار منزل جنوبي لبنان

أعلنت مصادر عبرية، يوم الأربعاء، مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين جراء انفجار منزل مفخخ كان يُسيطر عليه الجيش منذ أسابيع في مجدل زون جنوبي لبنان.

وقالت المصادر إن جنديين قُتلا وأصيب 7 آخرين، بعضهم بجروح خطرة، في انفجار منزل مفخخ كان يسيطر عليه الجيش قبل أسابيع في مجدل زون

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال اليوم، غارتين على منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوبي لبنان.

والثلاثاء، ارتكب جيش الاحتلال 11 خروقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان.

وتأتي تلك الخروقات الإسرائيلية رغم انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين بيروت و"تل أبيب" في العاصمة الإيطالية روما التي تستمر 3 أيام، ورغم توقيع اتفاق الإطار بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.

ورغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 16 أبريل/ نيسان الماضي، تواصل "إسرائيل" عدوانًا على لبنان بدأته في 2 مارس/ آذار السابق، وأسفر عن 4 آلاف و333 شهيدًا و12 ألفًا و250 جريحًا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية